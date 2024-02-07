Новый сквер и монумент Идрису Зязикову появятся в Магасе

Новая зона отдыха появится в Магасе в честь 100-летия образования Ингушетии. В сквере горожане смогут не только отдыхать, но и знакомиться с историей региона.

В столице Ингушетии в этом году будет заложен сквер к 100-летию государственности республики.

Ингушская автономная область была образована в 1924 году, это произошло 7 июля, дата отмечается ежегодно.

"К праздничной дате заложим в Магасе сквер с аллеей. Они станут не просто местом проведения досуга и культурных развлечений, а информативными проектами и ассоциироваться с конкретными историческими событиями, выдающимися государственными деятелями, героями ингушского народа"

– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Общественная территория займет порядка 1,4 га, в сквере также планируется установить монумент в честь основателя современной ингушской государственности Идриса Зязикова. Интерактивные стенды на аллее будут знакомить с историей Ингушетии и различными периодами становления государственности.

"Предполагается создание и размещение различных инсталляций, символизирующих вклад выдающихся деятелей и героев в развитие Ингушетии и в формирование ее национальной идентичности"

– Калиматов