Новый рекорд: биткоин подорожал выше $118 тысяч

Биткоин стремительно растет в цене, накануне его цена впервые превысила $112 тыс, в пятницу он уже превышает $118 тыс. С начала 2025 года криптовалюта выросла в цене на четверть.

В пятницу на торгах курс биткоина продолжил расти, этим утром был установлен очередной рекорд - более $118 тыс.

Сегодня популярная криптовалюта прибавила в цене уже 4%, установлен новый исторический максимум – $118,2 тыс. Накануне биткоин впервые перешагнул планку в $112 тыс.

С начала 2025 года биткоин подорожал на 26%, с прошлого июля – более чем в два раза.

На следующей неделе на фоне рассмотрения в США законопроектов, касающихся регулирования цифровых активов, курс биткоина может снова резко измениться.