Новый президент Сирии призвал сохранить единство и мир в стране

Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости сохранить мир и единство. Ранее сообщалось о новых боестолкновениях сил безопасности со сторонниками Башара Асада.

Новый сирийский президент в переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о важности сохранить национальное единство и мир в стране, несмотря на действующие трудности.

Глава государства призвал сберечь национальную сплоченность. Он подчеркнул, что "мы можем жить вместе".

Аш-Шараа также сказал, что происходящее сегодня на территории Сирии не выходит за рамки ожидавшихся проблем.

Ранее сообщалось о начале боевых столкновений между новыми силами безопасности Сирии и сторонниками бывшего руководителя страны Башара Асада.

Помимо этого, в городах Латакия и Тартус прошли протесты против действующего руководства, там был введен комендантский час.