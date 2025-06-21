Новый прямой рейс связал Казахстан и Китай

Сегодня компания Air China приступила к выполнению прямого рейса между Алматы и Пекином. Еженедельно будет выполняться четыре рейса.

Казахстан и Китай связал новый прямой авиарейс, перевозчик Air China запустил рейса Пекин - Алматы - Пекин.

Рейсы на новом направлении будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полетное время составляет 4 часа 50 минут. На международный маршрут поставлены самолеты Boeing 737.

Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй и руководитель управления туризма города Алматы Галия Токсеитова совместно с представителями аэропорта и авиакомпании приняли сегодня участие в церемонии открытия рейса.

Отметим, что между Казахстаном и Китаев сегодня выполняется более 150 рейсов в месяц между различными городами.