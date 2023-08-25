Новый пляж открыли на севере Дагестана

Опубликовано: 16:21, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большой оборудованный пляж открылся в Кизлярском районе. Власти планируют продолжать работу по созданию пляжей в республике

В Кизлярском районе Дагестана завершились работы по оборудованию нового пляжа, расположенного селе Крайновка. В администрации главы республики сообщили, что отдыхающих ждут шезлонги, дорожки и зоны для пляжных игр, гало, кабины для переодевания, душевые и много другое.

«Новый морской пляж в Северной зоне Дагестана открылся благодаря конструктивному взаимодействию правительства Дагестана и инвесторов»

– пресс-служба администрации главы Дагестана

Планируется, что работы по благоустройству пляжной территории будут продолжаться и в 2024 году.

Председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов заверил, что власти Дагестана продолжат развивать и южную и северную часть береговой зоны республики.