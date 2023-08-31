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Новый музей под открытым небом появится в Турции

Новый музей под открытым небом появится в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самый богатый на артефакты археологический музей вскоре откроется в Турции. Он расположится в Азизийе под открытым небом.

На востоке Турции осенью появится самый большой в стране музей под открытым небом. Открытие новой туристической достопримечательности запланировано на ноябрь.

Музей древностей появится в районе Азизийе провинции Эрзурум. В экспозицию войдут порядка 500 артефактов. Все это интересные археологические находки, среди которых древние саркофаги, надгробия, основания колонн, ядра для пушечных орудий. Эти предметы были обнаружены учеными в ходе раскопок на данной территории, они датируются XIV веком.

На территории Турции действует несколько музеев под открытым небом, каждый из них по своему уникален. Самым известным является расположенный в Каппадокии музей Гереме.

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