Новый музей под открытым небом появится в Турции

Опубликовано: 8:06, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самый богатый на артефакты археологический музей вскоре откроется в Турции. Он расположится в Азизийе под открытым небом.

На востоке Турции осенью появится самый большой в стране музей под открытым небом. Открытие новой туристической достопримечательности запланировано на ноябрь.

Музей древностей появится в районе Азизийе провинции Эрзурум. В экспозицию войдут порядка 500 артефактов. Все это интересные археологические находки, среди которых древние саркофаги, надгробия, основания колонн, ядра для пушечных орудий. Эти предметы были обнаружены учеными в ходе раскопок на данной территории, они датируются XIV веком.

На территории Турции действует несколько музеев под открытым небом, каждый из них по своему уникален. Самым известным является расположенный в Каппадокии музей Гереме.