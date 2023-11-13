Новый город в Казахстане: каким будет Алатау?

Под Алматы появится новый город - Алатау. Он планируется как международный хаб для бизнеса.

Появились подробности о новом городе в Казахстане.

Город под названием Алатау в Алматинской области должен стать международным бизнес-хабом. Его будут создавать, основываясь на опыте других стран и таких локаций, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь.Проект обсудили в правительстве, ожидается, что позволит республике нарастить уровень торгового и инвестиционного сотрудничества с соседними странами и Китаем. Новый город может стать местом создания новых передовых производств и фирм.

“С этой целью будут предусмотрены условия и стимулы для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это в том числе касается налоговых и таможенных преференций"

– пресс-служба премьер-министра Казахстана

Кроме того, в перспективе в Алатау может быть установлен особый правовой режим.

Созданием инфраструктуры в новом городе будут заниматься совместно государство и частные инвесторы.