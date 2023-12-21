Вестник Кавказа

Новый город появится в Казахстане

Новый город появится в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Одним городом больше станет в Алматинской области Казахстана. Такой указ издал президент. Он уже вступил в силу.

В составе Алматинской области появится новый город – он получил название Алатау, следует из указа главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Изменения территории коснулись Илийского района. Расположенное в нем село Жетыген выводится из его состава

"Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау"

– указ президента

Документ уже вступил в силу. Его воплощением в жизнь займется правительство РК.

Напомним, село Жетыген отделяет от Алматы расстояние 47 км. Его население превышает 25 тыс жителей

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