Новый год на площадях не будут праздновать на Кубани

Кубанские власти не будут устраивать массовых мероприятий на площадях на Новый год в 2024 году. Об этом предупредил глава региона.

Новогодние праздники жители Краснодарского края проведут без крупных уличных массовых мероприятий, заявил глава региона.

"Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий"

– Вениамин Кондратьев

В то же время, подчеркнул он, жители и гости края будут на праздниках ходить в ТЦ, посещать театры и концертные залы. Поэтому, обратил внимание губернатор, охрана на объектах, куда будут массово приходить люди, должна быть усилена. Это касается в том числе автовокзалов и железнодорожных вокзалов, а также Сочинского аэропорта.

Охранять спокойствие жителей края на праздники будут свыше 9,3 тыс казаков.