Новый год 2024: названы самые популярные во Владикавказе костюмы

Жители Владикавказа активно покупают, арендуют и шьют новогодние костюмы в преддверии праздников. В Авито выяснили, в каких именно новогодних героев предпочитают перевоплощаться владикавказцы.

Новогодние праздники приближаются, и жители Владикавказа начали покупать и брать напрокат костюмы для корпоративов и утренников, выяснили аналитики Авито.

По сравнению с предыдущим годом владикавказцы покупают новогодние костюмы на платформе примерно так же активно – всего на 2% чаще. А вот спрос на аренду значительно вырос – более чем на четверть. Запросов на пошив и ремонт костюмов стало больше почти на 60%.

Самыми популярными костюмами для покупки стали одеяния для Деда Мороза и Снегурочки, причем не только у взрослых, что было ожидаемо, но и у детей.

Именно Снегурочками станут на Новый год, по данным сервиса, большинство девочек. На втором месте – образ Лисички. Третья строчка – за Машей.

У мальчиков трендом Нового года 2024 стал костюм ежика – его продажи выросли более чем в 3,6 раза. В топ-3 также вошли костюмы Тора и зайчика.

Символ нового года по китайскому календарю – дракон – попал в рейтинг как образ, аренда атрибутов которого сильнее всего выросла относительно прошлого года, на 105%.