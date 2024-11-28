Новый дорожный знак появился в Узбекистане

Сделать дороги Узбекистана более безопасными намерены власти с помощью нового знака. Он будет означать приближение к пешеходному переходу на возвышенности.

На дорогах Узбекистана теперь будут устанавливать новый знак. Его задача – предупредить водителей о пешеходном переходе, приподнятом относительно уровня дороги.

Соответствующее постановление Кабинета министров Узбекистана, изданное 30 ноября, вступило в силу сегодня. Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства страны.

Новый знак получил номер 5.48. Его будут размещать в зонах, где находится пешеходный переход на возвышении – там скорость автомобиля должна быть не выше 30 км/с. Более высокая скорость может нести риски.

Увидев знак, водитель должен будет поехать медленнее или вовсе остановиться. Это поможет сохранить в целости автомобиль и не допустить наезда на пешеходов.

Цель введения нового знака – уменьшение количества аварий на пешеходных переходах.