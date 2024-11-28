Вестник Кавказа

Новый дорожный знак появился в Узбекистане

Новый дорожный знак появился в Узбекистане
© Фото: Постановление Кабмина Узбекистана
Сделать дороги Узбекистана более безопасными намерены власти с помощью нового знака. Он будет означать приближение к пешеходному переходу на возвышенности.

На дорогах Узбекистана теперь будут устанавливать новый знак. Его задача – предупредить водителей о пешеходном переходе, приподнятом относительно уровня дороги.

Соответствующее постановление Кабинета министров Узбекистана, изданное 30 ноября, вступило в силу сегодня. Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства страны.

Новый знак получил номер 5.48. Его будут размещать в зонах, где находится пешеходный переход на возвышении – там скорость автомобиля должна быть не выше 30 км/с. Более высокая скорость может нести риски.

Увидев знак, водитель должен будет поехать медленнее или вовсе остановиться. Это поможет сохранить в целости автомобиль и не допустить наезда на пешеходов.

Цель введения нового знака – уменьшение количества аварий на пешеходных переходах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1010 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Часть аэропортов Узбекистана не смогли принять авиарейсы из России

Часть аэропортов Узбекистана не смогли принять авиарейсы из России

Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Новый российский электропоезд начал ходить между Ташкентом и Ходжикентом

Новый российский электропоезд начал ходить между Ташкентом и Ходжикентом

Что нужно знать о верховой езде в Узбекистане: где и как кататься на лошадях?

Что нужно знать о верховой езде в Узбекистане: где и как кататься на лошадях?

Узбекистан намерен импортировать кильку в томате из Дагестана

Узбекистан намерен импортировать кильку в томате из Дагестана

Президент Узбекистана переводит бухарских чиновников на режим ЧС

Президент Узбекистана переводит бухарских чиновников на режим ЧС

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Узбекистан и Казахстан сократили товарооборот

Узбекистан и Казахстан сократили товарооборот

В Узбекистане планируют выпустить более 400 тыс автомобилей в следующем году

В Узбекистане планируют выпустить более 400 тыс автомобилей в следующем году

На пригородные маршруты Ташкента выйдет новый российский электропоезд

На пригородные маршруты Ташкента выйдет новый российский электропоезд

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы