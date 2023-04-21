Новые власти Афганистана заявили о победе над коррупцией

Опубликовано: 18:47, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое правительство Афганистана, сформированное запрещенным в России радикальным движением "Талибан", справилось с коррупцией и смогло обеспечить безопасность на всей территории страны, сообщил премьер-министр Мохаммад Хасан Ахунд.

Правительство Афганистана смогло обеспечить безопасность на всей территории страны и ликвидировать коррупцию, рассказал в своем послании к гражданам страны по случаю праздника Ид аль-Фитр премьер-министр правительства Мохаммад Хасан Ахунд.

"Афганистан обеспечил безопасность на всей территории страны и сорвал все коварные планы врагов..., коррупция и казнокрадство ликвидированы во всех государственных учреждениях и двери властей страны открыты для всего афганского народа", - говорится в обращении премьера, передает ТАСС.

В канун праздника лидер запрещенного в России движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада обратился к народу с обращением, в котором он отметил, что Афганистан не намерен вмешиваться во внутренние дела других стран и настаивает на том, чтобы другие страны также не вмешивались во внутренние дела Афганистана.