Новые авиакомпании могут прийти в Казахстан

Опубликовано: 11:23, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иностранные авиакомпании, занимающиеся перевозкой пассажиров или грузов, могут начать работать в Казахстане. Мининдустрии Казахстана ведет работу над привлечением новых игроков на рынок.

Привлечь в Казахстан крупных иностранных авиаперевозчиков хотят в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

"Понимаю, что 70% всех внутренних перевозок осуществляют Air Astana и Fly Arystan, но у нас Оpen sky. То есть любой авиаперевозчик может приехать и работать на нашей территории, не имея никаких ограничений"

– глава МИИР Марат Карабаев

Он уточнил, что небо Казахстана открыто как для пассажирских, так и для грузовых перевозчиков, сейчас идут переговоры с новой для республики компанией.

"Аналогичную работу ведем в том числе по привлечению в Казахстан не только отечественных, но и иностранных авиакомпаний, которые внутри Казахстана будут летать. Вопрос обсуждаем"

– Марат Карабаев