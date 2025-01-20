Вестник Кавказа

Новостройки в Грузии подорожали почти на 55%

Новостройки в Грузии подорожали почти на 55%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси продолжают расти цены на новое жилье.  За прошлый год цены выросли примерно на 10-11%, а с 2020 года - почти на 55%.

Цены на квартиры в новостройках в Тбилиси не прекращают расти, спрос также увеличивается.

По данным "Сакстат", за 2024 год новое жилье в столице Грузии стадо дороже на 9,8%, по оценкам компании Colliers Georgia, рост цен превысил 11%..

"В новостройках в столице Грузии в прошлом году средневзвешенная цена квартир выросла на 11,7% в спальных районах, а в центре и рядом с центром фиксируется рост в 4,6% и 3,5% соответственно"

– сообщение компании

С 2020 года в Тбилиси цены на новую недвижимость взлетели на 54,3%.

Дорожает и жилье на вторничном рынке - в центре города на 15%, в спальных районах на 13%.

Несмотря на рост цен, выше становится и спрос: в Тбилиси за год продано 41,3 тыс квартир, что на 2% больше прошлогодних данных. Рост обеспечен благодаря спросу на новое жилье, при этом продажи на рынке вторничной недвижимости упали на 13%.

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