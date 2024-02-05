Новороссийск потратит в этом году свыше 85 млрд рублей на инвестпроекты

В этом году Новороссийск намерены масштабно развивать инвестиционные проекты. Власти города привлекут свыше 85 млрд рублей на реализацию инвестпрограмм.

Власти Новороссийска в 2024 году намерены вложить в инвестиционные проекты свыше 85 млрд рублей. Об этом сообщил градоначальник Андрей Кравченко.

Отмечается, что сейчас в Краснодарском крае осуществляются более четырех десятков подобных проектов на сумму более 258 млрд рублей.

В прошлом году власти подписали контракты на четыре крупных инвестпроекта, благодаря которым Новороссийск получит свыше 1,3 дополнительных рабочих мест.

Уточняется, что реализовывать программы будут в сфере промышленности, транспорта и логистики.

Кроме этого, в планах запуск еще 13 проектов на сумму около 50 млрд рублей.