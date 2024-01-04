Кубань вложит почти 3 трлн рублей в инвестпроекты

Инвестиционные проекты в Краснодарском крае ждут масштабные вложения. На реализацию 510 проектов будут потрачены рекордные 2,9 трлн рублей.

Власти Кубани намерены осуществить 510 инвестпроектов, на которые предполагается потратить 2,9 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что благодаря этим проектам удастся создать более 103 тыс дополнительных рабочих мест.

По данным глава региона Вениамина Кондратьева инвествложения в крае возросли до рекордных показателей.

Он отметил, что наиболее востребованная отрасль для вложений в регионе – это туризм. В этом направлении будут реализованы 134 масштабных проекта, которые позволят создать свыше 35 тыс рабочих мест.

Уточняется, что в рамках этих программ до 2026 года в Сочи планируется модернизировать санатории и отели на 200 млрд рублей. Благодаря обновлению здравниц и гостиниц в городе появятся дополнительные 10 тыс мест для работников.

Кроме этого, власти намерены вложить средства в 120 проектов в сфере агропромышленного комплекса.