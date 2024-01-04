Кубань вложит почти 3 трлн рублей в инвестпроекты

Власти Кубани намерены осуществить 510 инвестпроектов, на которые предполагается потратить 2,9 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Отмечается, что благодаря этим проектам удастся создать более 103 тыс дополнительных рабочих мест.
По данным глава региона Вениамина Кондратьева инвествложения в крае возросли до рекордных показателей.
Он отметил, что наиболее востребованная отрасль для вложений в регионе – это туризм. В этом направлении будут реализованы 134 масштабных проекта, которые позволят создать свыше 35 тыс рабочих мест.
Уточняется, что в рамках этих программ до 2026 года в Сочи планируется модернизировать санатории и отели на 200 млрд рублей. Благодаря обновлению здравниц и гостиниц в городе появятся дополнительные 10 тыс мест для работников.
Кроме этого, власти намерены вложить средства в 120 проектов в сфере агропромышленного комплекса.