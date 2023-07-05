Новогодние туры в Гагру подорожали почти на треть

Отдых на Новый год на самом известном курорте Абхазии – в Гагре – обойдется в 2024 году гораздо дороже, чем в прошлом. Власти города назвали причины такого роста цен.

Встретить Новый 2024 год в Гагре будет стоить значительно больше, чем год назад, сообщил глава районного Управления по курортам и туризму Ахра Бганба.

В эфире радио Sputnik он объяснил, что гостиницы по всей республике сейчас активно готовятся к новогоднему наплыву гостей. К праздникам разрабатываются специальные программы, и все это, подчеркнул чиновник, требует финансовых вливаний.

"В связи с этим они повышают и стоимость туров. Есть гостиницы, которые подняли в среднем на 20-30%”

– Ахра Бганба

Начальник управления добавил, что свою лепту в подорожание вносит также инфляция.

Чиновник также сообщил, что Гагра полным ходом готовится к Новому году. Праздничная елка будет ждать местных жителей и гостей курорта на площади Победы.