Новое землетрясение случилось в Турции

Юг Турции этим утром потрясло землетрясение. Его магнитуда составила 3,3.
Утром 10 января в Турции зарегистрировали очередное землетрясение.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (AFAD) информирует, что магнитуда природного явления составила 3,3. Оно случилось в 06.35 в Яйладагы в приморском регионе Хатай.
Очаг располагался на глубине 10,4 км.
О разрушениях и жертвах не сообщается.
Накануне вечером Турцию сотрясло более мощное землетрясение - на 4,1. Оно произошло в Кахраманмараше.
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