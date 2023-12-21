Новое землетрясение случилось в Турции

Юг Турции этим утром потрясло землетрясение. Его магнитуда составила 3,3.

Утром 10 января в Турции зарегистрировали очередное землетрясение.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (AFAD) информирует, что магнитуда природного явления составила 3,3. Оно случилось в 06.35 в Яйладагы в приморском регионе Хатай.

Очаг располагался на глубине 10,4 км.

О разрушениях и жертвах не сообщается.

Накануне вечером Турцию сотрясло более мощное землетрясение - на 4,1. Оно произошло в Кахраманмараше.