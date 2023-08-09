Новое безвизовое направление появится для россиян в ноябре

Список безвизовых стран для граждан России может расшириться в ноябре этого года. Российских путешественников ждут в экзотической Африке.

Этой осенью Россия и Зимбабве намерены подписать соглашение о взаимном безвизовом режиме, рассказал российский посол в Зимбабве Николай Красильников.

"Ведем дело к подписанию документа на полях пятого заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Москве 5-7 ноября"

– посол

В Зимбабве рассчитывают на увеличение туристического потока из России, сейчас туристам доступны перелеты в Харару через ОАЭ.

Зимбабве находится на юге Африки, выхода к морю у стран нет.

Туристическая инфраструктура в Зимбабве, в частности в Виктория-Фоллс, выше уровня, который встречается в среднем по Африке, уточнил Красильников в беседе с "Известиям".