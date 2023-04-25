Новак и Набиуллина собираются в Иран

Опубликовано: 20:23, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вице-премьер РФ и глава Банка РФ могут посетить Иран в мае. Здесь они проведут переговоры с первыми лицами страны и обсудят расширение торгово-экономических отношений между РФ и ИРИ.

Вице-премьер России Александр Новак и глава Банка России Эльвира Набиуллина намерены посетить Иран в мае, заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмеда Асадзаде.

По его словам, российская делегация посетит Иран в мае для подписания ряда документов, нацеленных на расширение торгово-экономических отношений между двумя странами.

Асадзаде отметил, что российскую делегацию возглавит вице-премьер России Александр Новак, которого будут сопровождать глава Центробанка РФ и другие высокопоставленные чиновники.

Планируется, что делегация проведет переговоры с иранскими официальными лицами для изучения путей расширения сотрудничества в области торговли нефтью, газом и нефтехимией.