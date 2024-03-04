Новая партия появилась в Грузии

Еще одна оппозиционная партия возникла в Грузии. Ее создатели ранее состояли в "ЕНД", а теперь могут отнять у нее голоса на выборах в парламент.
Изначально политическое движение основал бывший глава телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, выйдя из тюрьмы месяц назад. Теперь к нему присоединился Ника Мелия, одно время возглавивший ЕНД.
Партия называется "Ахали", что переводится с грузинского языка как "Новая".
"Сегодня мы говорим и подтверждаем, что достигнуто единство людей, которое объединяет прежде всего будущее. Будущее – это наша общая цель, победа – наша общая цель, а не месть. Инновации – это наша цель, наша цель – обрести новое, а не расчет с прошлым"
– Мелия
Номер партии в избирательном бюллетене – 4. Ее цветами выбраны зеленый и оранжевый, на логотипе изображена стрела.
Ника Мелия рассказал, что вопрос об объединении его команды с людьми Гварамия обсуждался несколько месяцев. Гварамия же рассказал о программе партии: по его словам, она не зациклена на прошлом и настроена прежде всего на будущее.