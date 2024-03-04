Новая партия появилась в Грузии

Экс-соратники бывшего президента Михаила Саакашвили, отколовшиеся от "Единого нацдвижения" Ника Мелия и Ника Гварамия, создали свою партию в преддверии парламентских выборов 2024 года. Она так и называется – "Новая".

Еще одна оппозиционная партия возникла в Грузии. Ее создатели ранее состояли в "ЕНД", а теперь могут отнять у нее голоса на выборах в парламент.

Изначально политическое движение основал бывший глава телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, выйдя из тюрьмы месяц назад. Теперь к нему присоединился Ника Мелия, одно время возглавивший ЕНД.

Партия называется "Ахали", что переводится с грузинского языка как "Новая".

"Сегодня мы говорим и подтверждаем, что достигнуто единство людей, которое объединяет прежде всего будущее. Будущее – это наша общая цель, победа – наша общая цель, а не месть. Инновации – это наша цель, наша цель – обрести новое, а не расчет с прошлым"

– Мелия

Номер партии в избирательном бюллетене – 4. Ее цветами выбраны зеленый и оранжевый, на логотипе изображена стрела.

Ника Мелия рассказал, что вопрос об объединении его команды с людьми Гварамия обсуждался несколько месяцев. Гварамия же рассказал о программе партии: по его словам, она не зациклена на прошлом и настроена прежде всего на будущее.