Вестник Кавказа

Новая магнитная буря началась в ночь на понедельник

Новая магнитная буря началась в ночь на понедельник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землю охватила очередная магнитная буря. Ожидается, что она продлится до середины дня сегодня, ее интенсивность оценивается как слабая или средняя.

Минувшей ночью на Земле стартовала магнитная буря, поделился информацией ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, всё же достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1. По уточненным прогнозам, магнитная буря, с перерывами, завершится во второй половине сегодняшнего дня, после 15 часов"

– специалист

Буря в Москве сегодня будет слабой или ближе к средней по интенсивности, уточнил он.

В октябре Землю ждет парад магнитных бурь после супервспышки на Солнце.

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