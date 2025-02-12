Новая инфраструктура появилась в аэропорту Нальчика

Обновление зон обслуживания и запуск нового терминала завершили в аэропорту столицы КБР. Подробности рассказал глава региона.

В аэропорту Нальчика завершили обновление зон обслуживания и запустили новый терминал дополнительного сервиса, включая конференц-залы и переговорные комнаты, рассказал глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков.

"Это особенно актуально для развития туристических, гостиничных и других сфер бизнеса, контактов в области образования, спорта и культуры. Кроме того, стало удобнее регистрироваться на рейс и оформлять багаж"

- Казбек Коков

Он передал, что благодаря этому были созданы все условия для комфортного ожидания полета и отдыха перед ним.

Напомним, что в аэропорту Нальчика обновят взлетно-посадочную полосу через 1-2 года. На работы будет потрачено около 7 млрд рублей.