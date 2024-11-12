Вестник Кавказа

Новая электричка начнет курсировать между Минводами и Невинномысском

Новая электричка начнет курсировать между Минводами и Невинномысском
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Добраться из Минеральных Вод в Невинномысск скоро можно будет еще на одной электричке. Дополнительный электропоезд будет ходить по вечерам. Время в пути – около двух часов.

Еще одна пара пригородных поездов назначена между Минводами и Невинномысском, рассказали в пресс-службе СКЖД.

Электричка будет курсировать со следующей недели, начиная с понедельника.

Согласно расписанию, поезд № 6817 будет выезжать из Минвод в 17:53 мск. Время в пути – 1 час 56 минут. В Невинномысск поезд прибудет в 19:49 мск.

В обратном направлении, из Невинномысска в Минводы, электричка будет стартовать в 20:03. Чтобы доехать до Минвод, понадобится 2 часа 8 минут. На конечной остановке поезд будет в 22:11.

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