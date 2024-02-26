Nordwind Airlines будет летать из Махачкалы в Уфу чаще

Авиакомпания Nordwind Airlines увеличит число перелетов между Уфой и Махачкалой. Вылеты из Башкирии будут осуществляться в 06:55 по местному времени. Время в пути – 2 часа 40 минут.

Авиакомпания Nordwind Airlines объявляет о расширении своего полетного расписания на направлении Уфа – Махачкала: начиная с 5 марта вылеты будут осуществиться два раза в неделю. В авиакомпании отметили, что увеличение числа рейсов связано, в том числе, с ростом спроса.

Путешествуя с Nordwind Airlines, пассажиры могут рассчитывать на высокий уровень комфорта и качества обслуживания. Авиакомпания предлагает современные самолеты, оснащенные всем необходимым для комфортного полета.

«Nordwind Airlines расширяет полетную программу из аэропорта Уфа. <> С 5 марта авиакомпания увеличивает число рейсов из Уфы в Махачкалу до двух в неделю. Они запланированы по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 737−800 и Airbus A321neo»

– пресс-служба воздушной гавани

Вылеты из Башкирии будут осуществляться в 06:55 по местному времени. Время в пути – 2 часа 40 минут.