Вестник Кавказа

Nordwind Airlines будет летать из Махачкалы в Уфу чаще

Nordwind Airlines будет летать из Махачкалы в Уфу чаще
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания Nordwind Airlines увеличит число перелетов между Уфой и Махачкалой. Вылеты из Башкирии будут осуществляться в 06:55 по местному времени. Время в пути – 2 часа 40 минут.

Авиакомпания Nordwind Airlines объявляет о расширении своего полетного расписания на направлении Уфа – Махачкала: начиная с 5 марта вылеты будут осуществиться два раза в неделю. В авиакомпании отметили, что увеличение числа рейсов связано, в том числе, с ростом спроса.

Путешествуя с Nordwind Airlines, пассажиры могут рассчитывать на высокий уровень комфорта и качества обслуживания. Авиакомпания предлагает современные самолеты, оснащенные всем необходимым для комфортного полета.

«Nordwind Airlines расширяет полетную программу из аэропорта Уфа. <> С 5 марта авиакомпания увеличивает число рейсов из Уфы в Махачкалу до двух в неделю. Они запланированы по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 737−800 и Airbus A321neo»

– пресс-служба воздушной гавани

Вылеты из Башкирии будут осуществляться в 06:55 по местному времени. Время в пути – 2 часа 40 минут.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1840 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанские &quot;Магниты&quot; будут бороться с просрочкой

Дагестанские "Магниты" будут бороться с просрочкой

Загрязнение озера Ак-Гель в Махачкале не подтвердилось

Загрязнение озера Ак-Гель в Махачкале не подтвердилось

Red Wings напрямую свяжут Самару и Махачкалу

Red Wings напрямую свяжут Самару и Махачкалу

Порт Махачкалы торопится нарастить пропускную способность

Порт Махачкалы торопится нарастить пропускную способность

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы