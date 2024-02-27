Вестник Кавказа

Ночной Терек унес жизнь рыбака

Спасательная операция
© Фото: МЧС России
Недавно река Терек стала местом гибели рыбака. Рассказываем подробности трагедии.  

Спасатели  МСЧ РФ проинформировали о гибели рыбака у реки Терек. Сообщается, что трагедия произошла неподалеку от села Эльхотово.

К спасателям обратились местные жители, которые обнаружили личные вещи рыбака, в то время как он не выходил на связь. Была начата спасательная операция,

Спустя два часа тело мужчины было найдено в русле Терека.

Гибель рыбака на реке Терек – это печальное напоминание о том, что природа требует уважения и осторожности. Давайте будем внимательны и осторожны, чтобы подобные трагедии не повторялись, призвали в спасательном ведомстве.

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