Ночной Терек унес жизнь рыбака

Недавно река Терек стала местом гибели рыбака. Рассказываем подробности трагедии.

Спасатели МСЧ РФ проинформировали о гибели рыбака у реки Терек. Сообщается, что трагедия произошла неподалеку от села Эльхотово.

К спасателям обратились местные жители, которые обнаружили личные вещи рыбака, в то время как он не выходил на связь. Была начата спасательная операция,

Спустя два часа тело мужчины было найдено в русле Терека.

Гибель рыбака на реке Терек – это печальное напоминание о том, что природа требует уважения и осторожности. Давайте будем внимательны и осторожны, чтобы подобные трагедии не повторялись, призвали в спасательном ведомстве.