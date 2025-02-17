Ночное ДТП в Сочи травмировало 7 человек

На Новороссийском шоссе в Сочи водитель не справился с управлением и врезался в опору моста. Он и 6 пассажиров попали в больницу с травмами.

Ночью в Хостинском районе Сочи произошло ДТП, где пострадало несколько человек, рассказали в МВД Краснодарского края.

"Сегодня в 04:00 в Сочи на ул. Новороссийское шоссе, водитель 1994 г.р за рулём «Форд Эксплорер» не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник, после чего продолжил движение и врезался в опору моста"

- МВД Краснодарского края

Сообщается, что в результате аварии травмы получили водитель и 6 его пассажиров. Они были госпитализированы и сейчас находятся под наблюдением врачей.

Ведомство организовало проверку для уточнения информации.