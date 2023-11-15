Ночное ДТП в Адыгее унесло три жизни

Минувшей ночью на трассе Майкоп – Карачаевск столкнулись два автомобиля, жертвами аварии стали три человека, стало известно сегодня.

Накануне вечером рядом с хутором Калинина на трассе Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МВД по республике.

Как уточнили в МВД региона, на трассе столкнулись ГАЗ-3110 и Киа Рио. Удар был такой силы, что один из автомобилей вылетел с проезжей части, а второй превратился в груду искореженного металла.

"Водитель ГАЗ-3110 от полученных несовместимых с жизнью травм скончался на месте. Пассажир иномарки скончался при доставлении в медучреждение в карете скорой помощи. Самого водителя Kia Rio бригада скорой помощи успела доставить в реанимационное отделение Адыгейской республиканской клинической больницы, но, несмотря на усилия врачей, скончался"

- МВД КЧР

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции Гиагинского района, они устанавливают все детали происшествия. Ход следствия контролирует прокуратура Адыгеи.