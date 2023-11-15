Молодая девушка погибла в ДТП в Дагестане

Жертвой ДТП в Дагестане стала молодая девушка. Водитель "Гранты" не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Автоавария в Кумторкалинском районе Дагестана лишила жизни 23-летнюю девушку, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Как заявили в ведомстве, водитель "Гранты" на объездной дороге в сторону населенного пункта Новая Урада не справился с управлением и слетел с дороги. Машина опрокинулась.

От полученных травм девушка умерла по дороге в больницу.