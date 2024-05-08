Вестник Кавказа

Незаконный вылов рыбы обошелся жителю Дагестана в 200 часов обязательных работ

Незаконный вылов рыбы обошелся жителю Дагестана в 200 часов обязательных работ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителя Дагестана приговорили к обязательным работам. Его обвинил в незаконном вылове рыбы в Магарамкентском районе. У него изъяли 10 экземпляров рыбы.

Жителя Магарамкентского района Дагестана признали виновным в незаконном вылове рыбы, пишет пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что осужденный незаконно занимался ловлей на рыбоходном канале «НВХ «Приморская» в Магарамкентском районе в 150 м от Каспийского моря.

Оперативники обнаружили у мужчины 10 экземпляров рыбы частиковой породы. Все найденное было изъято.

Отмечается, что мужчину наказали на 200 часов обязательных работ. Его также обязали возместить ущерб в полном объеме.

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