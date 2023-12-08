Несколько школ заработают после капремонта в КЧР

Капитальный ремонт ряда школ продолжается в Карачаево-Черкесии. В правительстве республики назвали и сроки открытия учебных учреждений.

Четыре школы начнут работу после капремонта в Карачаево-Черкесии, рассказали в региональном правительстве.

Две из них расположены в городах: одна в столице республики Черкесске, вторая – в Теберде. Третья школа действует в ауле Адыге-Хабль (административном центре одноименного района), четвертая – в адмцентре Ногайского района, поселке Эркен-Шахар.

"В образовательных учреждениях проведена отделка фасада здания, монтаж кровли, замена оконных блоков, штукатурка стен, установка подвесных потолков и устройство чистовых полов, монтаж сетей электроснабжения, системы видеонаблюдения, пожаротушения, отопления и водоотведения, работы по благоустройству территории и не только"

– пресс-служба

Отметим, что все эти школы будут открыты в ближайшее время, до Нового года.