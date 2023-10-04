Опубликовано: 19:32, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Россельхознадзор

Три нелегальные свалки удалось ликвидировать благодаря деятельности Россельхознадзора в Дагестане. Они были найдены специалистами ведомства на сельскохозяйственных землях.

Незаконные скопления мусора обнаружились в одном из сел Кумторкалинского района Дагестана. Фото с места событий распространил Россельхознадзор.

"Было выявлено три несанкционированных свалки на землях сельхозназначения, которые находились в аренде сельскохозяйственного кооператива "Рассвет""

– ведомство

Россельхознадзор направил предприятию соответствующее предостережение, и кооператив принял меры. Отходы со всех трех территорий были вывезены, все свалки уничтожены.