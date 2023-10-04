РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Несколько незаконных свалок нашли в дагестанском селе

Несколько незаконных свалок нашли в дагестанском селе
© Фото: Россельхознадзор
Три нелегальные свалки удалось ликвидировать благодаря деятельности Россельхознадзора в Дагестане. Они были найдены специалистами ведомства на сельскохозяйственных землях.

Незаконные скопления мусора обнаружились в одном из сел Кумторкалинского района Дагестана. Фото с места событий распространил Россельхознадзор.

"Было выявлено три несанкционированных свалки на землях сельхозназначения, которые находились в аренде сельскохозяйственного кооператива "Рассвет""

– ведомство

Россельхознадзор направил предприятию соответствующее предостережение, и кооператив принял меры. Отходы со всех трех территорий были вывезены, все свалки уничтожены.

Гроб и похоронные венки нашли на нелегальной свалке на Ставрополье

Гроб и похоронные венки нашли на нелегальной свалке на Ставрополье

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1150 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version