Три нелегальные свалки удалось ликвидировать благодаря деятельности Россельхознадзора в Дагестане. Они были найдены специалистами ведомства на сельскохозяйственных землях.
Незаконные скопления мусора обнаружились в одном из сел Кумторкалинского района Дагестана. Фото с места событий распространил Россельхознадзор.
"Было выявлено три несанкционированных свалки на землях сельхозназначения, которые находились в аренде сельскохозяйственного кооператива "Рассвет""
– ведомство
Россельхознадзор направил предприятию соответствующее предостережение, и кооператив принял меры. Отходы со всех трех территорий были вывезены, все свалки уничтожены.