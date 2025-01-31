Несколько магазинов горят в населенном пункте Ставрополья

Огнеборцы пытаются потушить пожар, охвативший ряд магазинов в станице Ставрополья. В результате происшествия не пострадал ни один человек.

В среду, 5 февраля, в станице Григорополисской в Новоалександровском округе загорелся комплекс магазинов. Об этом сказано в сообщении, размещенном на портале противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации возгорания.

"Ликвидирован основной очаг возгорания, проводится проливка сооружений"

– пресс-служба

Информация о происшествии в магазине поступила этой ночью. Со временем огонь охватил крышу торговой точки и распространился на соседние объекты.

Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позднее.