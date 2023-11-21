Непогода закрыла в Астане все пригородные маршруты

Дорожные власти Астаны из-за непогоды закрыли для жителей города все пригородные маршруты общественного транспорта – его работа представляет реальную опасность.

Ночной дождь, а затем сильный ветер, мороз, и как следствие – гололед, повлекший за собой закрытие трасс в Астане, вынудили приостановить работу всех пригородных маршрутов общественного транспорта города, сообщили в City Transportation Systems (CTS).

Даже в условиях города, где коммунальные службы ведут активную обработку проезжей части от скапливающейся наледи, приходится сильно ограничивать скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта, чтобы избежать аварий, транспорт вышел из графика, а в некоторых местах его проезд невозможен или сильно затруднен, сообщили в компании, передает "АиФ-Казахстан".

Руководство CTS призывало всех участников дорожного движения проявить максимальную бдительность на дорогах и заблаговременно планировать маршруты движения исходя из погодных реалий.

"Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. Отметим, что диспетчерская служба нашей компании следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн-режиме"

- City Transportation Systems