Непогода заблокировала движение на двух дорогах Кубани

Опубликовано: 9:50, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода размыла две дороги краевого значения, отрезав от "большой земли" два населенных пункта в Мостовском районе и заблокировав движение в Лабинском районе края.

Мостовые переходы грунтовой автодороги "Никитино - Кировский" Мостовского района Краснодарского края размыло из-за подъема уровня воды, без сообщения остались село Никитино и поселок Кировский, сообщает региональный оперштаб.

"Из-за сильного дождя в горах поднялись ручьи, после чего размыло мостовые переходы грунтовой автодороги "Никитино - Кировский"", цитирует сообщение "Интерфакс".

Объездных путей здесь нет, к месту направлена специальная техника для восстановления дороги.

Также дожди спровоцировали подъем уровня воды в реках Кукса и Неволька во Владимирском сельском поселении Лабинского района, повреждена дорога Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная.

"Сотрудникам "Кубань-Спас" пришлось перекрыть проезд по дороге, о чем оповещено население", - говорится в сообщении.

Подтоплены 34 придомовых территории, в трех из них вода зашла в дома, добавили в оперштабе.