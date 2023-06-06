Непогода заблокировала движение на двух дорогах Кубани

Мостовые переходы грунтовой автодороги "Никитино - Кировский" Мостовского района Краснодарского края размыло из-за подъема уровня воды, без сообщения остались село Никитино и поселок Кировский, сообщает региональный оперштаб.
"Из-за сильного дождя в горах поднялись ручьи, после чего размыло мостовые переходы грунтовой автодороги "Никитино - Кировский"", цитирует сообщение "Интерфакс".
Объездных путей здесь нет, к месту направлена специальная техника для восстановления дороги.
Также дожди спровоцировали подъем уровня воды в реках Кукса и Неволька во Владимирском сельском поселении Лабинского района, повреждена дорога Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная.
"Сотрудникам "Кубань-Спас" пришлось перекрыть проезд по дороге, о чем оповещено население", - говорится в сообщении.
Подтоплены 34 придомовых территории, в трех из них вода зашла в дома, добавили в оперштабе.