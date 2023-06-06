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Непогода заблокировала движение на двух дорогах Кубани

Непогода заблокировала движение на двух дорогах Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Непогода размыла две дороги краевого значения, отрезав от "большой земли" два населенных пункта в Мостовском районе и заблокировав движение в Лабинском районе края.

Мостовые переходы грунтовой автодороги "Никитино - Кировский" Мостовского района Краснодарского края размыло из-за подъема уровня воды, без сообщения остались село Никитино и поселок Кировский, сообщает региональный оперштаб.

"Из-за сильного дождя в горах поднялись ручьи, после чего размыло мостовые переходы грунтовой автодороги "Никитино - Кировский"", цитирует сообщение "Интерфакс".

Объездных путей здесь нет, к месту направлена специальная техника для восстановления дороги.

Также дожди спровоцировали подъем уровня воды в реках Кукса и Неволька во Владимирском сельском поселении Лабинского района, повреждена дорога Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная.

"Сотрудникам "Кубань-Спас" пришлось перекрыть проезд по дороге, о чем оповещено население", - говорится в сообщении.

Подтоплены 34 придомовых территории, в трех из них вода зашла в дома, добавили в оперштабе.

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