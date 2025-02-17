Вестник Кавказа

Непогода в КЧР закрыла четыре местные дороги

Непогода в КЧР закрыла четыре местные дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад и сильный ветер вынудили временно закрыть проезд по четырем региональным дорогам в Карачаево-Черкесии. Ранее из-за метели приостановили работы канатки на курорте "Домбай".

Четыре дороги регионального значения в Карачаево-Черкессии (КЧР) перекрыли из-за снегопадов и сильного ветра, рассказали в республиканском МВД.

"Введено полное ограничение движения на автодорогах регионального значения Грушка - Тапанта в Адыге-Хабльском районе, Дружба - Каро-Паго, Лермонтов - Черкесск - подъезд к п. Ударный, Лермонтов - Черкесск - подъезд к п. Майский в Прикубанском районе"

- МВД Карачаево-Черкесии

Ведомство порекомендовало местным жителям и туристам не пользоваться транспортом без острой необходимости ради собственной безопасности.

Напомним, что непогода также частично закрыла горнолыжный курорт "Домбай" в КЧР. На нем перестали работать некоторые канатные дороги.

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