Непогода в КЧР закрыла четыре местные дороги

Снегопад и сильный ветер вынудили временно закрыть проезд по четырем региональным дорогам в Карачаево-Черкесии. Ранее из-за метели приостановили работы канатки на курорте "Домбай".
Четыре дороги регионального значения в Карачаево-Черкессии (КЧР) перекрыли из-за снегопадов и сильного ветра, рассказали в республиканском МВД.
"Введено полное ограничение движения на автодорогах регионального значения Грушка - Тапанта в Адыге-Хабльском районе, Дружба - Каро-Паго, Лермонтов - Черкесск - подъезд к п. Ударный, Лермонтов - Черкесск - подъезд к п. Майский в Прикубанском районе"
- МВД Карачаево-Черкесии
Ведомство порекомендовало местным жителям и туристам не пользоваться транспортом без острой необходимости ради собственной безопасности.
Напомним, что непогода также частично закрыла горнолыжный курорт "Домбай" в КЧР. На нем перестали работать некоторые канатные дороги.