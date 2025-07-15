Непогода обрушится на Анталью - предупреждение для туристов

В Анталье в Турции метеорологи предупреждают туристов о непогоде в воскресенье. В курортном регионе ожидаются ливни и сильный ветер.

Отдых туристов в Анталье 3 августа может омрачить погода, предупреждение выпустили метеорологи, передает портал Antalyahakkinda.

"Сильные дожди ожидаются в шести районах Антальи в воскресенье… ветер будет дуть с умеренной силой с северного и западного направлений и местами может увеличивать свою скорость. Было отмечено, что длина волн может увеличиться в прибрежных районах"

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Туристов призвали к осторожности. Воздух в воскресенье на курортах региона может остыть на 1-3 градуса. В результате температура воздуха к вечеру может оказаться ниже нормы.

"Власти обратились к жителям, туристам и предприятиям, расположенным на морском побережье, с просьбой быть осторожными, особенно тем, кто строит планы на отдых на природе"

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Анталья - самый популярный у российских туристов регион Турции, в июне в Анталье отдохнуло почти 600 тыс россиян.