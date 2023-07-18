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Неизвестный увел шестилетнюю девочку с площадки на Дону

Неизвестный увел шестилетнюю девочку с площадки на Дону
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Незнакомец увел шестилетнюю девочку с площадки. ЧП произошло в городе шахты. Ведется поиски ребенка. Личность мужчины устанавливается.

Неизвестный похитил шестилетнюю девочку  с площадки в городе Шахты (Ростовская область). Правоохранители выясняют детали случившегося, также устанавливается личность мужчины.  

"Сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Шахты устанавливают местонахождение несовершеннолетней, которая 18 июля 2023 года около 16:30 ушла с детской площадки, расположенной по адресу: Шахты, улица Хабарова, 16"

– пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

Известны приметы ребенка: на девочке был светлый топ и шорты. Волосы русые, глаза голубые. Свидетелей случившегося просят обратиться к правоохранителям.

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