Неизвестный увел шестилетнюю девочку с площадки на Дону

Опубликовано: 22:54, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Незнакомец увел шестилетнюю девочку с площадки. ЧП произошло в городе шахты. Ведется поиски ребенка. Личность мужчины устанавливается.

Неизвестный похитил шестилетнюю девочку с площадки в городе Шахты (Ростовская область). Правоохранители выясняют детали случившегося, также устанавливается личность мужчины.

"Сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Шахты устанавливают местонахождение несовершеннолетней, которая 18 июля 2023 года около 16:30 ушла с детской площадки, расположенной по адресу: Шахты, улица Хабарова, 16"

– пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

Известны приметы ребенка: на девочке был светлый топ и шорты. Волосы русые, глаза голубые. Свидетелей случившегося просят обратиться к правоохранителям.