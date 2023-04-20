Неизвестный атаковал в Адане офис правящей партии Турции

Опубликовано: 18:57, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В четверг на юге Турции было совершено вооруженное нападение на офис правящей партии. В результате атаки никто не пострадал, злоумышленника задержали.

В четверг на юге Турции было совершено нападение на офис правящей в стране Партии справедливости и развития, пишут местные СМИ.

Вооруженная атака случилась в городе Адана. Неизвестный совершил 12 выстрелов из ружья. После этого он бросил оружие возле входа в офис и попытался скрыться, однако сотрудникам полиции удалось оперативно задержать его.

В результате инцидента никто не пострадал. В ПСР назвали произошедшее провокацией.