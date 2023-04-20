Неизвестный атаковал в Адане офис правящей партии Турции

В четверг на юге Турции было совершено вооруженное нападение на офис правящей партии. В результате атаки никто не пострадал, злоумышленника задержали.
В четверг на юге Турции было совершено нападение на офис правящей в стране Партии справедливости и развития, пишут местные СМИ.
Вооруженная атака случилась в городе Адана. Неизвестный совершил 12 выстрелов из ружья. После этого он бросил оружие возле входа в офис и попытался скрыться, однако сотрудникам полиции удалось оперативно задержать его.
В результате инцидента никто не пострадал. В ПСР назвали произошедшее провокацией.