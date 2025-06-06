Неизвестные в центре Нальчика напали с ножом на полицейского

В центре Нальчика сегодня гремели выстрелы – неизвестные напали на сотрудника дорожно-постовой службы, правоохранителям пришлось открыть огонь по нападавшим, один из них сбежал, второй нейтрализован.

Сегодня вечером в центре Нальчика гремели выстрелы – оружие применили правоохранители, задерживая подозреваемых в нападении на сотрудника дорожно-постовой службы (ДПС), сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

"Около 18:00 мск в центре Нальчика, на проспекте Ленина, произошла стрельба. По предварительным данным, есть пострадавшие"

- полиция

Спустя некоторое время глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале уточнил, что неизвестный мужчина напал на сотрудника ДПС с ножом, его ликвидировали, а раненому полицейскому оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Впоследствии выяснилось, что нападавших было двое, второму удалось скрыться - его сейчас ищут. Кабардино-балкарские правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.