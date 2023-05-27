Нефть растет в цене

Опубликовано: 12:58, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на нефть продолжают уверенный рост – выросли в цене фьючерсы на российскую Urals, азербайджанскую Azeri Light и североморскую Brent.

Цены на "черное золото" продолжают рост после месяца непрерывного снижения, которое было вызвано беспокойствами на рынках из-за банкротства американского банка First Republic, а также повышения учетных ставок в Европе и США.

Так, стоимость российской нефти сорта Urals, реализуемой из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на $0,81 и составили $52,18 за баррель, передает Trend.

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light в итальянском порту Аугуста накануне повысилась на $0,51 и составила $78,98 за баррель, в турецком порту Джейхан она стоит $76,53 за баррель.

Цена на баррель североморской эталонной нефти Brent повысилась на $0,87, и сейчас она стоит $76,44 за баррель.