Недельная дефляция впервые в этом году зарегистрирована в России

В России впервые в 2025 году по итогам недели зафиксирована дефляция (снижение цен на товары и услуги), сообщает Росстат. Она достигла 0,05%.

Цены на товары и услуги на прошлой неделе снизились в России, такие данные озвучил Росстат.

По информации ведомства, недельная дефляция регистрируется впервые в 2025 году. На неделе с с 15 по 21 июля она достигла 0,05%.

В частности, за этот срок индекс потребительских цен, по данным Росстата, составил 99,95%. Показатель с начала месяца – 100,76%. За почти семь месяцев 2025 года он равняется 104,56%.

Больше всего упала в цене свекла – на 9,2%. Белокочанная капуста стала дешевле на 8,3%. Цена на картофель уменьшилась на 7,3%, огурцы стоят меньше на 6,8%. Кроме того, по более низкой цене теперь можно купить морковь, репчатый лук, помидоры и бананы.