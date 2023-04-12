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Неадекватный водитель врезался в маршрутку на Ставрополье - пятеро пострадали

Неадекватный водитель врезался в маршрутку на Ставрополье - пятеро пострадали
Мужчина с признаками опьянения спровоцировал автоаварию на Ставрополье. Его иномарка врезался в маршрутку с пассажирами. Предварительно ранены пять человек.

ДТП с маршруткой, ехавшей из Минвод в село Прикумское, произошло несколько часов назад, сообщает ставропольское управление ГИБДД.

Примерно в 19:30 на втором километре дороги, ведущей из Минвод в станицу Суворовскую, водитель "Мерседес" выбрал небезопасную дистанцию. Из-за своей ошибки он врезался в ехавшую впереди "ГАЗель".

В итоге в лечебное учреждение были доставлены пять из восьми пассажиров маршрутки.

Отметим, что точное число пострадавших уточняется.

Виновник

Иномарку вел 58-летний житель соседней страны. У мужчины были налицо признаки опьянения, но пройти проверку он не согласился.

На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус с мотоциклистом 

На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус с мотоциклистом 

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