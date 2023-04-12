РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус с мотоциклистом 

На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус с мотоциклистом 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Две автоаварии произошло на Ставрополье за минувшие сутки. В результате пострадали два человека – водитель автобуса и мотоциклист. Они госпитализированы. По фактам продолжаются расследования.

Один человек пострадал в результате аварии на третьем километре дороги «Обход города Пятигорска». Водитель микроавтобуса «Форд Транзит» превысил скорость и потерял управление авто. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. Водитель госпитализирован с многочисленными травмами.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В настоящее время в отношении водителя составлен протокол за отсутствие страховки.

Авария с участием автобуса стала не единственной для Ставрополья за минувшие сутки: в Ставрополе водитель мотоцикла «Ямаха» перевернулся на улице Достоевского.

Мотоциклист получил ушибы и ссадины, от более значительных травм его уберег шлем.

Установлено, что на момент аварии пострадавший был трезв. По факту был составлен материал за отсутствие страховки и неоплаченные вовремя штрафы.

Авария унесла 5 жизней в Казахстане

Авария унесла 5 жизней в Казахстане

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
870 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version