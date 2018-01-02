Не стало Юрия Григоровича

Сегодня скончался советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович. Причина смерти – осложнения после болезни.

В понедельник, 19 мая, ушел из жизни советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович. Данную информацию подтвердили его помощник и Бахрушинский музей.

Причина смерти балетмейстера – осложнения после двусторонней пневмонии. Ему было 98 лет.

Справка

Юрий Григорович появился на свет в Ленинграде 2 января 1927 года. На протяжении 10 лет был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, а с 1961 по 1964 год работал в данном театре балетмейстером.

С 1964 по 1995 год возглавлял балет Большого театра, поставив за это время "Ивана Грозного", "Спартака", "Щелкунчика", "Ромео и Джульетту", "Золотой век".

Обладатель множества и наград и званий. Герой Соцтруда, народный артист СССР, Лауреат двух Госпремий СССР, Госпремии России, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, орденов "За заслуги перед Отечеством" I, II, III степеней и двух орденов Ленина.