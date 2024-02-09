Названы места Ураза-байрам в Москве и время трансляций

Намаз в честь праздника Ураза-байрам в Москве проведут на шести площадках. Власти города рассказали, где верующие смогут совершить коллективный праздничный намаз 10 апреля.

В Москве назвали площадки для намаза на Ураза-байрам, мусульмане в этом году отметят праздник 10 апреля.

"У нас шесть площадок, в том числе четыре мечети - Соборная, Историческая, Мемориальная и "Ярдям". А также две дополнительные площадки, учитывая то, что, как всегда, на Ураза-байраме очень много будет верующих: это территория парка Сокольники и центр технических видов спорта Москвы в Юго-Восточном округе"

– глава департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков

На столичных площадках в 2024 году на праздник ожидается около 300 тыс верующих. Кроме того, последователи ислама смогут посмотреть трансляцию - телевизионный канал "360" с 07.00 10 апреля будет транслировать из мечети в подмосковном Ногинске, в интернете в 09.00 начнется трансляция из Соборной мечети Москвы.

На площадках празднования Ураза-байрама будет обеспечена безопасность, добавил Сучков.