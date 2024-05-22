Названа стоимость прямой дороги от Джубги до Сочи

Дублер нынешней трассы Джубга-Сочи может обойтись в 1,4 трлн рублей. Сейчас власти разрабатывают маршрут, по которому пройдет новая дорога.

Стоимость проекта автомагистрали Джубга-Сочи будет стоить порядка 1,4 трлн рублей. Информацию об этом озвучил вице-премьер правительства России Марат Хуснулин в ходе выступления на Международном форуме, который проходил в Казани.

Как сообщил чиновник, во время Советского Союза реализовать этот проект было невозможно из-за отсутствия необходимой техники.

В данный момент специалист занимаются разработкой маршрута и проектировкой будущей трассы.

По словам Хуснулина, сейчас запущено возведение обхода Адлера. Предполагается, что магистраль будет идти в Красную Поляну и заходить в аэропорт курорта.

Кроме этого, сейчас проводится проверка состояния земли и определяется место подъездов к будущей трассе. В скором времени планируется приступить к проектировке и подготовке документов.