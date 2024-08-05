Вестник Кавказа

Названа объездная дорога после закрытия Девдоракского тоннеля

Названа объездная дорога после закрытия Девдоракского тоннеля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посольство Армении в Грузии сообщила, как можно объехать закрытый Девдоракский тоннель. Движение через него будет ограничено с 15 по 17 августа.

Чтобы избежать затора на дороге после закрытия тоннеля Девдораки, ведущего к Верхнему Ларсу, можно воспользоваться объездной дорогой Н-205, рассказали в армянском посольстве в Грузии.

Девдоракский тоннель закрыли на ремонт на три дня, с 15 по 17 августа, с 10:00 по 19:00. Причина – обновление инфраструктуры и обеспечение безопасности автомобилистов. В это время их просят использовать объездные пути, чтобы минимизировать задержки и не препятствовать движению транспорта.

Ранее отмечалось, что очередь на Верхнем Ларсе постепенно стала сокращаться – с 5 тыс до 2 тыс машин. Штатный режим КПП был нарушен из-за ремонта на грузинской стороне, что создало огромные заторы в 5 тыс автомобилей.

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