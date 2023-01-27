Названа дата выхода российской игры "Смута"

Разработчики определились со сроками, когда выйдет игра "Смута", создаваемая в России. Сейчас речь идет о марте будущего года.

Релиз отечественной компьютерной игры "Смута" в жанре Action/RPG, посвященной известным событиям начала XVII века, состоится в марте 2024 года, рассказал глава управления президента по общественным проектам.

"В марте выходит игра категории "ААА", это самая высокая категория"

– Сергей Новиков

Проект реализует российская Cyberia Limited. Поддержку оказывает Институт развития интернета.

Сюжет основан на романе писателя XIX века Михаила Загоскина, посвященного событиями Смутного времени. Главный герой игры – князь Юрий Милославский. Задача игрока – возвратить его любимую, потерявшуюся в водовороте Смуты.

Бюджет "Смуты"

В июне глава ИРИ Алексей Гореславский рассказал РБК, что объем средств, ушедших на создание игры, приближается к 500 млн рублей. При этом продвижение ее будет финансироваться особо.