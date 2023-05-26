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Названа дата боксерского поединка россиянина с британцем

Названа дата боксерского поединка россиянина с британцем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Артур Бетербиев выйдет на боксерский ринг 14 августа. Его оппонентом станет Каллум Смит. Россиянин будет защищать три чемпионских пояса в этом поединке.

Боксеру из России Артуру Бетербиеву предстоит защита чемпионских титулов 19 августа, он разделит спортивный ринг с представителем Великобритании Каллумом Смитом, сообщил россиянин в своем Telegram-канале.

Он заявил, что будет защищать три чемпионских титула в бою с британцем, который является обязательным претендентом на пояс WBC. Бетербиев выразил уверенность, что поединок против Смита пройдет как надо.

Стоит добавить, что Артур – действующий победитель по версиям IBF, WBC и WBO среди полутяжеловесов. За свою профессиональную карьеру он не потерпел ни одного поражения, а все свои поединки он завершил досрочно.

Владимир Енгибарян – гроссмейстер ринга

Владимир Енгибарян – гроссмейстер ринга

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